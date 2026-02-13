MADEIRA Meteorologia
Jogo Juventude de Lis-CS Madeira adiado devido à calamidade em Leiria

O jogo entre o Juventude de Lis e o CS Madeira, referente ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão feminina de andebol, última jornada da 1.ª fase, que se disputava amanhã, foi adiado para o próximo dia 28, às 17h15, apurou o JM.

A decisão foi tomada pela Federação Portuguesa de Andebol na sequência do estado de calamidade que afeta parte do país, nomeadamente o distrito de Leiria, na sequência da passagem de várias tempestades nos últimos dias.

Uma das intempéries provocou danos significativos em infraestruturas desportivas da região, condicionando a atividade dos clubes. O Juventude de Lis enfrentou dificuldades nos treinos, uma vez que as suas instalações, situadas em São Romão, ficaram alagadas devido à subida do caudal do rio Lis, conforme demonstram imagens divulgadas pelo próprio clube.

Perante este cenário, a realização do encontro foi considerada inviável na data inicialmente prevista, tendo sido reagendado para o final do mês de fevereiro

