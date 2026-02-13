Homem indiciado de crimes de terrorismo na Madeira

Depois de ter cumprido pena num estabelecimento prisional no Reino Unido, entre 2014 e 2016, radicalizou-se e converteu-se ao Islão, tendo passado a defender a ideologia defendida pelo Estado Islâmico.

Um homem natural da Madeira foi acusado pela prática de quatro crimes de terrorismo, sendo dois por incitamento e outros dois por glorificação deste tipo de práticas, informou hoje o Ministério Público (MP). Segundo a informação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, os factos reportam-se a 2019 e 2020. A acusação refere que o homem ficou indiciado depois de ter cumprido pena num estabelecimento prisional no Reino Unido, entre 2014 e 2016, e se ter radicalizado e convertido ao Islão, tendo passado a defender a ideologia defendida pelo Estado Islâmico.

No Reino Unido, o arguido foi condenado a uma sanção acessória de expulsão e de proibição de regressar por 10 anos, prazo que termina em maio de 2026, adianta.