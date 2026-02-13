Acidente em cadeia provoca quatro feridos, um em estado grave

Um acidente em cadeia ocorrido na tarde desta sexta-feira na via rápida (VR1), no sentido Oeste-Este, em Câmara de Lobos, provocou quatro feridos, um dos quais em estado grave, e causou fortes constrangimentos na circulação automóvel.
A colisão envolveu cinco veículos-três automóveis e dois motociclos-, tendo mobilizado um amplo dispositivo de socorro para o túnel da Ribeira da Alforra. Segundo apurou o JM, para o local foram destacadas três ambulâncias, um veículo de desencarceramento e a equipa médica a Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida(EMIR).
As vítimas foram assistidas no local pelas equipas pré-hospitalares dos bombeiros e posteriormente transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deram entrada no serviço de urgência. Fonte hospitalar confirmou a existência de um ferido em estado grave, não sendo, contudo, possível apurar, para já, se se trata de um dos motociclistas envolvidos.
Nas operações de socorro estiveram empenhados profissinais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL), dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), da EMIR, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da concessionária ViaLitoral, responsável pela assistência na via.
O trânsito esteve parcialmente encerrado durante as operações de socorro e remoção das viaturas sinistradas, tendo-se formado uma fila superior a três quilómetros, com reflexos na circulação ao longo daquele troço da VR1. A normalidade foi reposta de forma faseada, após a conclusão dos trabalhos de limpeza no local.
