Polícia Judiciária identificou cadáver após apelo à população

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, identificou o homem encontrado cadáver numa levada, após a divulgação pública das tatuagens e características físicas da vítima.
Na sequência do apelo lançado nas redes sociais da PJ e amplamente divulgado pela comunicação social, foram recebidas várias informações da população - portuguesa e estrangeira - bem como da Embaixada da Roménia, entidade com a qual foi mantido contacto permanente. Os dados recolhidos permitiram estabelecer a ligação com o desaparecimento, na Roménia, de um cidadão romeno dado como desaparecido desde março de 2025.
Após a troca de informações com estruturas policiais internacionais, a PJ chegou à identificação de um homem de 38 anos, cujas características físicas e tatuagens coincidiam com as imagens divulgadas. O corpo havia sido encontrado no dia 4 de julho de 2025, na Levada Nova dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol.
As diligências prosseguiram com o contacto junto dos familiares da vítima e das autoridades romenas, tendo sido iniciados os procedimentos para confirmação formal da identidade através de comparação genética.
Já na passada terça-feira, numa casa devoluta situada numa zona rural próxima da Levada Nova, na freguesia do Arco da Calheta, a cerca de um quilómetro do local onde o cadáver foi encontrado, foram localizados os pertences pessoais e os documentos de identificação do cidadão.
Segundo a PJ, a divulgação pública efetuada a 15 de janeiro, cujo alcance ultrapassou fronteiras, revelou-se determinante para o sucesso da investigação, permitindo a identificação do corpo e possibilitando à família reclamar os restos mortais e iniciar o processo de luto.
