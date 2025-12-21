Representante do Papa celebra missa de Natal em Gaza (com fotos)

O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, considerou hoje ter recebido uma lição ao presidir à missa de Natal na única paróquia católica da Faixa de Gaza após dois anos de bombardeamentos israelitas.
“Para mim é uma grande lição que, mesmo aqui em Gaza, na situação talvez mais deprimente do mundo, seja possível celebrar o Natal”, afirmou Pizzaballa à entrada da igreja da Sagrada Família, sob o zumbido de drones israelitas.
Pizzaballa, da ordem franciscana, é a autoridade máxima católica na Terra Santa.
O título de patriarca latino de Jerusalém, desde 2020, torna-o o representante do Papa na zona e o responsável pela supervisão das igrejas de rito latino em Israel, Palestina, Jordânia e Chipre.
Em Gaza, a comunidade cristã é composta por cerca de mil pessoas, na maioria do ramo greco-ortodoxo e apenas cerca de 180 católicos, segundo a agência de notícias espanhola EFE.
Os católicos refugiam-se há quase um ano na igreja da Sagrada Família e em outro recinto religioso da cidade de Gaza, em vez de terem fugido para o sul como exigiu o exército israelita.
“A situação da comunidade cristã [em Gaza] não é muito diferente das outras. Perderam tudo e estão a viver aqui de uma forma muito precária”, disse o prelado.
Pizzaballa referiu que a igreja, acima de tudo, está agora centrada em viabilizar as escolas da Faixa de Gaza, porque “não há futuro sem educação”.
Está também concentrada em apoiar, juntamente com outras organizações, o devastado sistema de saúde e, em terceiro lugar, na disponibilização de habitação para os quase dois milhões de palestinianos deslocados.
Pizzaballa visitou no sábado campos de desalojados instalados no litoral da cidade de Gaza, onde conversou com residentes e responsáveis comunitários sobre “necessidades humanitárias e urgentes”, segundo a diocese de Jerusalém.
Visitou também a sede da Cáritas, uma clínica médica, um hospital, o edifício da União das Igrejas e um armazém de ajuda humanitária gerido pela organização Catholic Relief Services em vários pontos de Gaza.
“Sei que a situação é difícil e vejo-o na vida das crianças, na escola e nas atividades que continuam apesar de tudo. No entanto, mesmo nesta escuridão, uma chama de esperança permanece presente”, afirmou, citado pela diocese.
Um acordo de cessar-fogo entre o grupo palestiniano extremista Hamas e Israel está em vigor em Gaza desde 10 de outubro, após mediação dos Estados Unidos.
O acordo interrompeu a ofensiva militar israelita que se seguiu ao ataque do Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.
A ofensiva israelita provocou mais de 70.900 mortos, segundo o governo de Gaza, controlado pelo Hamas desde 2007, e a destruição de grande parte das infraestruturas do enclave.
O principal marco natalício na Terra Santa ocorre com a celebração da Missa do Galo, à meia-noite de véspera de Natal, na igreja da Natividade, em Belém, construída no local onde os cristãos acreditam que nasceu Jesus Cristo.
No entanto, numa Gaza cercada e sob controlo militar israelita, os cristãos não têm autorização para abandonar o enclave, muitas vezes nem sequer para irem para hospitais em Jerusalém ou na Cisjordânia ocupada.
