O número de casas disponíveis para arrendamento de curta duração em Portugal atingiu um máximo no final de 2024, segundo dados do idealista/data. O Funchal surge entre as cidades com maior oferta e procura neste segmento, registando também uma das rendas mais elevadas do país.

De acordo com o idealista, a cidade do Funchal contava, no último trimestre de 2024, com 33 imóveis disponíveis para arrendamento temporário — uma tipologia de arrendamento inferior a um ano e distinta do Alojamento Local e do arrendamento de longa duração. O valor mediano das rendas nesta modalidade fixou-se nos 16,8 euros por metro quadrado, apenas atrás de Lisboa (24,6 €/m²) e Porto (19,5 €/m²).

A procura por este tipo de alojamento também se revelou significativa na capital madeirense, com cerca de 20,2 contactos por anúncio, valor idêntico ao verificado em Lisboa e superado apenas por Faro, Coimbra e Setúbal.

Além do Funchal, apenas mais sete cidades apresentaram uma amostra representativa de arrendamentos de curta duração, entre elas Braga, Coimbra, Faro, Porto e Lisboa. Em todas estas localidades foi registado um aumento da oferta face ao ano anterior.