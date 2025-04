Jovem provoca distúrbios num bar no Funchal na última madrugada

Um jovem de 17 anos foi hospitalizado esta madrugada após causar vários distúrbios num bar, no Funchal, alegadamente devido ao consumo de estupefacientes e álcool. O rapaz terá ameaçado várias pessoas no interior do espaço de diversão noturna, situado na zona da promenade do Lido, obrigando à intervenção das autoridades.

Uma fonte policial confirmou ao JM que, entre as 4 e as 5 horas da manhã, duas patrulhas da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram acionadas para a zona do Lido, com o objetivo de restabelecer a ordem num bar, onde um jovem, acompanhado por outros, estava a provocar distúrbios e a adotar uma postura agressiva.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado devido ao estado do jovem, que teria desmaiado após o consumo de substâncias ilícitas. Além da PSP, foi ativada uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa. Após a assistência, a vítima foi transportada ao hospital, onde, segundo fontes hospitalares, o jovem provocou distúrbios também no serviço de urgências.