Pedro Ramos recebeu, esta manhã, uma homenagem emotiva no final da sua intervenção na conferência ‘A Visão da RAM, Região Saudável, Segura, Sustentável e Inovadora’, integrada nas comemorações do Dia Mundial da Saúde, no Colégio dos Jesuítas.

O momento incluiu fortes ovações da plateia, a oferta de um ramo de flores e palavras de enaltecimento por parte de Bruna Gouveia ao governante, o qual cumpre um dos seus últimos atos públicos enquanto secretário regional de Saúde e Proteção Civil.

Num discurso carregado de emoção, a diretora regional de Saúde definiu a liderança de Ramos “centrada em pessoas, mas com foco naquilo que é preciso fazer, aproveitando os recursos que a sociedade e o desenvolvimento tecnológico colocam à nossa disposição”.

A responsável não poupou elogios à “coragem, foco e determinação”, bem como à “dedicação e compromisso” de Pedro Ramos, especialmente evidentes durante a pandemia de covid-19.

Para Bruna Gouveia, o governante, que se prepara para sair, é “uma referência para a Saúde” na Região Autónoma da Madeira, agradecendo-lhe publicamente “por tudo o que fez ao longo dos anos”.