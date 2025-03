Bom dia!

Um indivíduo de 25 anos sofreu queimaduras graves na face depois de ser atingido com ácido sulfúrico na noite de sábado, em Santo Amaro. O agressor foi detido pela PSP e ficou em prisão preventiva. Já ontem, durante o interrogatório judicial, atirou-se de uma janela do tribunal e acabou por ser assistido no hospital.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o clima. Neve pode cair até quinta. Um manto branco cobriu alguns dos pontos mais altos da Madeira. Victor Prior refere ao JM que a temperatura só irá subir no domingo. Acesso ao Pico do Areeiro condicionado.

Saiba ainda que motociclista morre após despiste violento no Caniçal e que cinco esquadras da PSP estão sem condições mínimas. Adelino Camacho volta a liderar o sindicato da polícia e quer resolver vários dossiers pendentes.

Rumo às eleições, Castro fecha a porta à esquerda e a Albuquerque. O líder regional do Chega entende que será o “único garante de um Governo à direita”, mas só se o PSD indicar outro nome para presidente. Rejeita falar de Magna Costa e qualquer acordo com a esquerda.

Não perca ainda o Carnaval. Trapalhão leva hoje milhares à rua.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!

Bom dia e bom Carnaval!