Liga Europa: SC Braga e Betis empatam a um na ‘pedreira’

O Sporting de Braga empatou hoje a um golo na receção aos espanhóis do Betis, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, disputado no Estádio Municipal de Braga.

O austríaco Florian Grillitsch adiantou os ‘arsenalistas’ na ‘pedreira’ logo aos cinco minutos, de calcanhar, após canto na direita de Diego Rodrigues, e Cucho Hernández restabeleceu a igualdade, aos 61, na transformação de uma grande penalidade.

A segunda mão disputa-se em Sevilha, em 16 de abril, com o vencedor da eliminatória a marcar encontro nas meias-finais, em 30 de abril e 07 de maio, com os alemães do Friburgo ou os também espanhóis do Celta de Vigo.