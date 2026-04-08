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Liga Europa: SC Braga e Betis empatam a um na ‘pedreira’

    Liga Europa: SC Braga e Betis empatam a um na ‘pedreira’
    Portugueses e minhotos voltam a medir forças, em Sevilha, a 16 de abril. HUGO DELGADO / LUSA
Lusa

Desporto
Data de publicação
08 Abril 2026
20:02

O Sporting de Braga empatou hoje a um golo na receção aos espanhóis do Betis, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, disputado no Estádio Municipal de Braga.

O austríaco Florian Grillitsch adiantou os ‘arsenalistas’ na ‘pedreira’ logo aos cinco minutos, de calcanhar, após canto na direita de Diego Rodrigues, e Cucho Hernández restabeleceu a igualdade, aos 61, na transformação de uma grande penalidade.

A segunda mão disputa-se em Sevilha, em 16 de abril, com o vencedor da eliminatória a marcar encontro nas meias-finais, em 30 de abril e 07 de maio, com os alemães do Friburgo ou os também espanhóis do Celta de Vigo.

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