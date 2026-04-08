TAP cancela voos para a Madeira

Voo da TAP com saída do Porto foi cancelado quando os passageiros já se encontravam na porta de embarque.

Fonte ouvida pelo JM, disse que mais tarde seria dadas informações.

De acordo com o painel de chegadas ao Aeroporto Internacional da Madeira, a TAP cancelou o voo aguardado para as 18h35, proveniente de Lisboa; das 21h05, também vindo da capital, e o das 21h50, vindo do Porto.

Esta tarde, a Capitania do Funchal emitiu um aviso para vento muito forte, que estará em vigor até às 18h00 de amanhã.

No site do Aeroporto os passageiros são informados de que “as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias”, pelo que deverão contacte as respetivas companhias para confirmar o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.