Médio Oriente: Sobe para 254 mortos e 1.165 feridos balanço de ataques israelitas ao Líbano hoje

A Defesa Civil libanesa elevou para 254 mortos e 1.165 feridos o balanço de uma vaga de bombardeamentos israelitas sem precedentes, hoje, em diversas zonas do Líbano, afirmando Israel ter atingido mais de 100 alvos em dez minutos.
O departamento de Media e Relações Públicas da Defesa Civil indicou que compilou o número de vítimas utilizando dados registados nos seus centros espalhados pelo Líbano, onde as suas equipas realizaram operações de resgate, transportaram feridos e resgataram cadáveres de vítimas nas áreas afetadas.
Segundo os registos, ao longo do dia de hoje, foram contabilizados 92 mortos e 742 feridos em Beirute; 61 mortos e 200 feridos nos subúrbios do sul da capital, conhecidos como Dahye; 18 mortos e 28 feridos na região oriental de Baalbek; e mais nove mortos e seis feridos na região setentrional de Hermel.
No distrito de Aley, a leste de Beirute, a Defesa Civil registou 17 mortos e seis feridos; ao passo que, no sul do Líbano, foram registados 57 mortos e 183 feridos nos distritos de Nabatieh, Sidon e Tiro.
“Equipas especializadas continuam as operações de busca e salvamento, bem como a remoção de escombros em vários locais, o que sugere que o número de vítimas mortais poderá aumentar à medida que as operações prosseguem”, advertiu a Defesa Civil, apelando para a cooperação dos cidadãos com as suas equipas no terreno.
Hoje à tarde, Israel efetuou uma série de bombardeamentos simultâneos em diferentes zonas do sul e do leste do Líbano, além de outras em Beirute e nos seus subúrbios que ainda não tinham sido atacadas desde o início da sua ofensiva, a 02 de março.
Tratou-se da maior onda de ataques aéreos desde que eclodiu a guerra, segundo o próprio Exército israelita, que afirmou que os seus alvos eram cerca de uma centena de quartéis e infraestruturas militares do grupo xiita libanês Hezbollah, aliado do Irão.
Entre os locais bombardeados, há edifícios residenciais em bairros centrais de Beirute.
A escalada do conflito começou horas depois de ter sido acordado um cessar-fogo de duas semanas com o Irão, que Israel considerou não se aplicar ao Líbano.
O novo balanço da Defesa Civil libanesa vem somar-se aos pelo menos 1.530 mortos e milhares de feridos no país desde que este foi, a 02 de março, arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, quando o Hezbollah atacou com morteiros Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o sul do país, primeiro com ataques aéreos e depois com operações terrestres.
O número total de deslocados ultrapassou um milhão, o que representa mais de um sexto da população do país.
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