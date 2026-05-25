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Eletricidade interrompida amanhã na zona do Socorro

    Eletricidade interrompida amanhã na zona do Socorro
    Entre as 9h00 e as 11h30. Joana Sousa / Joana Sousa
Redação

Região
Data de publicação
25 Maio 2026
21:01

A Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) informa que por motivo de trabalhos de conservação e remodelação na rede de distribuição, o fornecimento de energia será interrompido no Largo do Socorro e Beco do Socorro, no Funchal, entre as 9h00 e as 11h30.

A EEM informa aindaq que, eventualmente, poderá ser restabelecida a corrente durante os períodos indicados, deverão considerar-se, para efeitos de segurança, como estando os condutores permanentemente em tensão.

A EEM solicita a compreensão dos seus consumidores pelos eventuais incómodos que possa causar. Poderá contatar a EEM através do número gratuito de apoio ao cliente: 800 221 187

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