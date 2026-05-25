Governo atribui 62 mil euros para apoiar duas associações juvenis

Paula Margarido, secretária regional de Inclusão e Juventude, presidiu, esta segunda-feira, à cerimónia de assinatura de contratos programas com as associações juvenis Reinventa e New Classic.
O protocolo hoje formalizado visa “incentivar a prática do movimento juvenil e estudantil na Região, a cidadania ativa e o empoderamento dos jovens madeirenses”, representando um investimento do Governo Regional da ordem dos 62 mil euros.
“A celebração destes protocolos, hoje com mais duas das nossas associações juvenis, é um sinal claro do compromisso do Governo Regional no apoio contínuo ao movimento juvenil, com a validação das metodologias de educação não formal enquanto instrumentos essenciais para a aquisição de aptidões, desenvolvimento de competências práticas e capacitação das novas gerações”, assegurou Paula Margarido, durante a assinatura dos contratos-programa.
Realizado na Loja do Cidadão, na Nazaré, o evento contou com a presença do diretor regional da Juventude, André Alves, e da sua equipa.
Festa da Juventude regressa em agosto
Um dos contratos-programa formalizados esta tarde atribuiu à Associação Reinventa 40 mil euros destinados à preparação da Festa da Juventude, a decorrer em agosto, por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Juventude.
Direcionado para a “promoção da expressão artística, o desenvolvimento pessoal dos jovens, a aprendizagem e partilha de experiências”, este evento contempla a dinamização de várias iniciativas ao longo do ano, incluindo uma atividade de cariz nacional.
Também a New Classic - Associação de Eventos Culturais da Madeira assinou, esta tarde, um contrato-programa no montante de 22 mil euros para a realização do festival Altear, um evento de âmbito nacional que integra diversas iniciativas ao longo do ano, envolvendo jovens artistas na promoção das diferentes correntes de expressão musical.
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