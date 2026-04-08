Liga dos Campeões: PSG e Atlético bem encaminhados para as ‘meias’

O Paris Saint-Germain, campeão em título, e o Atlético Madrid deram hoje um passo importante rumo às meias-finais da Liga dos Campeões em futebol, ao imperarem frente a Liverpool e FC Barcelona, por 2-0.

No Parque dos Príncipes, em Paris, o atual detentor da ‘orelhuda’ colocou-se a vencer bem cedo no desafio da primeira mão dos ‘quartos’, quando decorria o minuto 11, por intermédio da Desire Doué, herói do PSG na final da edição passada da ‘Champions’.

No segundo tempo, o emblema francês ampliou a vantagem, aos 65 minutos, e vai, assim, visitar Anfield Road na próxima semana mais confortável na eliminatória, com o português João Neves a ter um papel fundamental na jogada.

O antigo médio do Benfica executou um passe a rasgar para o georgiano Kvaratskhelia penetrar na grande área inglesa e ‘bailar’ com êxito até finalizar.

Além de João Neves, Nuno Mendes e Vitinha foram os outros lusos titulares na equipa comandada por Luis Enrique, enquanto Gonçalo Ramos viu o triunfo entre os suplentes.

Na Catalunha, disputou-se um duelo 100% espanhol, entre FC Barcelona e Atlético de Madrid, que saiu do reduto do rival com uma vantagem agradável para encarar a segunda mão no Metropolitano, em Madrid.

O primeiro tempo parecia que iria terminar com o ‘nulo’, mas o vermelho direto exibido ao central Pau Cubarsi deixou os ‘colchoneros’ com via aberta para inaugurar o marcador, no renovado Camp Nou.

A rasteira ao argentino Giuliano Simeone, que seguia isolado para a baliza, deu origem a um livre direto, cobrado de forma irrepreensível pelo compatriota Julián Alvarez (minuto 45).

Com notórias dificuldades em conseguir responder à desvantagem, o barça, que contou com o internacional português João Cancelo de início, voltou a ceder na defesa, permitindo ao suplente norueguês Sorloth (70) assinar o 2-0.

Na terça-feira, o bicampeão português Sporting perdeu na receção ao Arsenal (1-0), líder destacado da Premier League, enquanto o Real Madrid, recordista de títulos, com 15 troféus conquistados, averbou um desaire caseiro frente ao Bayern Munique (2-1), que já venceu a competição seis vezes.