A Câmara Municipal do Funchal informou hoje, através das redes sociais, que entre 1 de março de 2024 e o dia de hoje (Dia da Proteção Civil) realizou 125 ações de prevenção, das quais, 84 foram formativas no âmbito do projeto Núcleos de Proteção Civil Jovem. Núcleo este que integra as escolas básica com pré-escolar dr. Eduardo Brazão de Castro, EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, EB1/PE da Ladeira e EB1/PE do Boliqueime. Além destes estabelecimentos de ensino, foram abrangidos residentes nos sítios do Curral dos Romeiros e da Barreira.

Com estas ações formativas, a Autarquia funchalense diz ter chegado a 257 pessoas, com idades entre os 7 e os 68 anos. Foram dedicadas 92 horas a este projeto.

O Município, através das redes sociais, dá conta ainda de 41 ações de sensibilização em que se inclui as realizadas no âmbito do Projeto Educativo Municipal e na Semana da Prevenção ‘Galeão + Resiliente’, representando 89 horas de informação e sensibilização à comunidade. Estas 41 iniciativas alcançaram 2.934 participantes diretamente e 20.856 nas redes sociais, com publicações de ordem informativa e pedagógica.

Foram 38, os simulacros em que a Autarquia do Funchal marcou presença. Estes realizaram-se em escolas.

Por outro lado, ainda segundo informação divulgada pelo Município nas redes sociais, foram feitas, durante um ano, 95 vistorias no âmbito da monitorização e avaliação de riscos relativos a ocorrências.

A Câmara do Funchal elaborou ainda, no mesmo período, sete planos de coordenação de evento, no âmbito do planeamento de emergência.

E promete, em 2025, continuar a dedicar-se à promoção de uma cultura de segurança, através de iniciativas de sensibilização e informação à população, bem como monitorizar e realizar informação de risco relativo às ocorrências advindas de avisos meteorológicos.