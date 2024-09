No passado dia 14 de setembro, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM esteve presente no Complexo Balnear do Lido, da Frente MarFunchal, E. M., com o objetivo de ensinar manobras de Suporte Básico de Vida (SBV) aos banhistas, nomeadamente os procedimentos a realizar em casos de paragem cardiorrespiratória.

Esta iniciativa contou com a colaboração de dois elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e três membros da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa. Esta equipa, juntamente com o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, ensinou os participantes a realizar compressões torácicas, essenciais para manter a vida até à chegada dos serviços de emergência especializados.

O Serviço Regional pretende, assim, continuar a promover uma cultura de proteção civil junto da população da Região Autónoma da Madeira (RAM), incentivando a adoção de gestos básicos que podem salvar vidas.