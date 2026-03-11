São Roque do Faial acolheu palestra sobre violência contra idosos

A freguesia de São Roque do Faial recebeu esta quarta-feira uma palestra subordinada ao tema ‘Violência Contra a Pessoa Idosa, cuja organização esteve a cargo da Direção Regional dos Assuntos Sociais, através da Direção de Serviços de Igualdade e Cidadania (DSIC), em colaboração com a Casa do Povo local, que acolheu o momento.

A ação de sensibilização foi conduzida por Aldónio Gonçalves, técnico da DSIC, que começou por referir que a violência contra idosos é um “problema social grave que exige atenção urgente e ação coletiva”.

Exemplificou que há vários tipos de violência - como a física, psicológica ou financeira, bem como a negligência, assédio ou o abandono -, que são causados sobretudo pela “dependência física, emocional e financeira, stress do cuidador, consumo de substâncias, falta de apoio ou idadismo”.

Aldónio Gonçalves, explicou que há vários sinais de alerta, como a “mudança brusca de comportamento, tristeza constante ou ferimentos sem explicação”.