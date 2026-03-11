MADEIRA Meteorologia
São Roque do Faial acolheu palestra sobre violência contra idosos

    São Roque do Faial acolheu palestra sobre violência contra idosos
    Aldónio Gonçalves, da Direção de Serviços de Igualdade e Cidadania, conduziu a palestra.
Hélder Teixeira

Jornalista

Região
Data de publicação
11 Março 2026
18:17

A freguesia de São Roque do Faial recebeu esta quarta-feira uma palestra subordinada ao tema ‘Violência Contra a Pessoa Idosa, cuja organização esteve a cargo da Direção Regional dos Assuntos Sociais, através da Direção de Serviços de Igualdade e Cidadania (DSIC), em colaboração com a Casa do Povo local, que acolheu o momento.

A ação de sensibilização foi conduzida por Aldónio Gonçalves, técnico da DSIC, que começou por referir que a violência contra idosos é um “problema social grave que exige atenção urgente e ação coletiva”.

Exemplificou que há vários tipos de violência - como a física, psicológica ou financeira, bem como a negligência, assédio ou o abandono -, que são causados sobretudo pela “dependência física, emocional e financeira, stress do cuidador, consumo de substâncias, falta de apoio ou idadismo”.

Aldónio Gonçalves, explicou que há vários sinais de alerta, como a “mudança brusca de comportamento, tristeza constante ou ferimentos sem explicação”.

  • Palestra decorreu na Casa do Povo de São Roque do Faial.
    Palestra decorreu na Casa do Povo de São Roque do Faial. CPSRF

De resto, o presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, Heliodoro Dória, aproveitou o momento para agradecer ao orador e o apoio da Direção Regional dos Assuntos Sociais, referindo que, no seu entender, “este tipo de ação é muito importante, até porque há muitos idosos que vivem sozinhos e torna-se difícil saber se estão bem”.

Helidoro Dória defende que “deveriam ser constituídas equipas municipais com o enfoque de proteger os idosos dos maus tratos”.

