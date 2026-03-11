Filmagens com mulheres nuas no Cais da Sardinha tornam-se virais e geram polémica

Imagens que circulam nas redes sociais, gravadas no Cais da Sardinha, estão a gerar forte polémica e a tornar-se virais na internet. Nos vídeos e fotografias, a que o JM teve acesso, surgem várias mulheres nuas durante o que aparenta ser uma sessão de filmagens e de fotografia.
De acordo com o que foi possível apurar, trata-se de uma produção de cariz amador, sem indícios de estrutura profissional organizada. Nas gravações participam cerca de dez mulheres, além de outros elementos ligados à produção, entre fotógrafos e assistentes.
Fonte da PSP ouvida pelo JM explicou que, em princípio, poderá estar em causa um crime de natureza semipúblico, o que significa que o processo apenas avança para tribunal mediante a apresentação de queixa. Ainda assim, a situação pode assumir contornos diferentes caso tenha existido autorização para a realização das filmagens.
Outro fator relevante prende-se com a eventual presença de terceiros no local. Caso as imagens tenham sido captadas em espaço acessível ao público e na presença de pessoas, sobretudo menores, poderá configurar-se um eventual crime de ofensa ao pudor.
Segundo as imagens analisadas, parte das filmagens terá ocorrido numa zona mais resguardada do cais do Sardinha, aparentemente afastada do olhar de transeuntes.
Para muitos daqueles que iniciam a sua carreira ou fazem uma reconversão profissional, parece que cada nova candidatura desaparece no abismo de uma base...
No passado dia 8 de março, o Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira assinalou o seu 113.º aniversário. Trata-se de uma data que nos convida...
É minha convicção que o Direito à Autonomia Política é um Direito Natural do Povo Madeirense.
O Direito Natural é também composto por normas. Por normas...
PALAVRAS APENAS
“os pés cansados continuam a sonhar com viagens”
(José Tolentino Mendonça)
Andamos obcecados pelo destino. Desde cedo. Desde o momento em que, sem sabermos...
A Autonomia da Madeira não termina no mar.
Esta afirmação política poderia, por si só, definir a Autonomia Regional. Porque, apesar de a nossa geografia...
António José Seguro, será investido hoje no honroso cargo de Presidente da República Portuguesa e como português que tem tatuado Portugal no coração, sinto...
Após 10 anos de um modelo de subsídio social de mobilidade (SSM), negociado pelos governos de Passos Coelho e Miguel Albuquerque e que tiveram como virtude...
A Maria acordou hoje com o som das notificações no telemóvel. Era dia 8 de março de 2026. “És uma guerreira”, dizia uma mensagem. “Feliz Dia da Mulher”,...
Tempos houve em que não havia trabalho em Portugal. Não havia. A malta procurava, procurava, procurava e não encontrava. Já hoje, não trabalha quem não...
Às vezes digo que naquele tempo é que era bom. Que saborosas seriam as conversas à volta do lar, o lume aceso, o frio na rua, calor lá dentro a escorrer...
Em comunicado enviado por Paulo Lima, Mini Eco Club – Animação Turística, Lda., com 21 anexos, incluindo fotos e textos, e com o assunto “MP arquiva caso...
O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução proposta pelo Bahrein que exige a cessação imediata de todos os ataques do Irão contra os países...
O Sporting sofreu hoje a derrota mais dilatada da temporada, ao perder por 3-0 na visita aos noruegueses do Bodo/Glimt, em jogo da primeira mão dos oitavos...
A EB1/PE da Lombada, no concelho da Ponta do Sol, realizou hoje um conjunto de workshops dedicados à literacia digital, integrados no Plano TIC, coordenado...
Os alunos da turma 2.º A da EB1/PE/C da Ponta do Sol realizaram hoje uma visita de estudo à Quinta Pedagógica da Camacha, integrada no Programa Eco‑Escolas...
O ‘ayatollah’ Ali Sistani, a mais alta autoridade religiosa para milhões de xiitas no Iraque, desejou hoje sucesso ao novo líder supremo iraniano, Mojtaba...
Um campo de refugiados, da zona oeste da Cidade de Gaza, foi atacado pelas forças israelitas.
Segundo Ministério da Saúde palestiniano foram mortas 72.100...
O Tribunal de Aveiro deu razão à DSC Motorsport no diferendo com a The Racing Factory, na sequência de uma ação movida após a aquisição de um Škoda Fabia...
O Irão ameaçou hoje atacar “todos os portos e centros económicos da região” caso se concretizem eventuais ataques dos Estados Unidos (EUA) contra instalações...
A construção do campo de golfe do Faial vai custar 36 milhões de euros, de acordo com uma portaria do Governo Regional publicada hoje.
O Governo Regional...