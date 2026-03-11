MADEIRA Meteorologia
Filmagens com mulheres nuas no Cais da Sardinha tornam-se virais e geram polémica

Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
11 Março 2026
19:17
Sabe o JM que as sessões foram feitas à revelia das autoridades, até porque o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) não autoriza qualquer tipo de iniciativa deste tipo.

Imagens que circulam nas redes sociais, gravadas no Cais da Sardinha, estão a gerar forte polémica e a tornar-se virais na internet. Nos vídeos e fotografias, a que o JM teve acesso, surgem várias mulheres nuas durante o que aparenta ser uma sessão de filmagens e de fotografia.

De acordo com o que foi possível apurar, trata-se de uma produção de cariz amador, sem indícios de estrutura profissional organizada. Nas gravações participam cerca de dez mulheres, além de outros elementos ligados à produção, entre fotógrafos e assistentes.

Fonte da PSP ouvida pelo JM explicou que, em princípio, poderá estar em causa um crime de natureza semipúblico, o que significa que o processo apenas avança para tribunal mediante a apresentação de queixa. Ainda assim, a situação pode assumir contornos diferentes caso tenha existido autorização para a realização das filmagens.

Outro fator relevante prende-se com a eventual presença de terceiros no local. Caso as imagens tenham sido captadas em espaço acessível ao público e na presença de pessoas, sobretudo menores, poderá configurar-se um eventual crime de ofensa ao pudor.

Segundo as imagens analisadas, parte das filmagens terá ocorrido numa zona mais resguardada do cais do Sardinha, aparentemente afastada do olhar de transeuntes.

