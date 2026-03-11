João Silva vence ação judicial relacionada com entrega de Škoda Fabia RS Rally2

O Tribunal de Aveiro deu razão à DSC Motorsport no diferendo com a The Racing Factory, na sequência de uma ação movida após a aquisição de um Škoda Fabia RS Rally2 que, segundo João Silva, deveria ter sido” entregue há quase dois anos”.

A decisão foi anunciada pelo próprio piloto através de uma publicação nas redes sociais, na qual afirma que a sentença “vem repor a verdade” num processo que, diz, acabou por prejudicá-lo a si e à sua equipa.

“Ao longo deste processo, antes mesmo de existir qualquer decisão, eu e a minha equipa fomos alvo de acusações públicas injustas. Fomos acusados de agir de má-fé e de mover esta ação para prejudicar terceiros. A decisão agora conhecida vem repor a verdade: quem acabou por ser prejudicado neste processo fomos só nós”, apontou o vice-campeão regional de ralis.