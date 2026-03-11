Irão: Teerão ameaça atacar portos da região do Golfo após aviso dos EUA

O Irão ameaçou hoje atacar “todos os portos e centros económicos da região” caso se concretizem eventuais ataques dos Estados Unidos (EUA) contra instalações portuárias iranianas, após um aviso de Washington dirigido à população civil.
“Se a ameaça dos EUA contra os portos iranianos se concretizar, todos os portos e centros económicos da região serão atacados”, afirmou o porta-voz das Forças Armadas iranianas, brigadeiro-general Abolfazl Shekarchi, em declarações transmitidas pela televisão estatal.
O responsável militar apelou também aos países vizinhos do Irão para que não acolham tropas norte-americanas nos seus territórios.
Shekarchi rejeitou ainda acusações do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) de que navios da Marinha da Guarda Revolucionária estariam a operar a partir de portos civis iranianos.
Pouco antes, o CENTCOM tinha instado os civis no Irão a evitarem os portos onde operam forças navais iranianas, afirmando que os militares norte-americanos não podem garantir a segurança de pessoas próximas de locais utilizados para fins militares.
Segundo o comando norte-americano, o Irão está a utilizar portos civis ao longo do Estreito de Ormuz para conduzir operações militares que ameaçam o tráfego marítimo internacional.
O CENTCOM avisou ainda que infraestruturas civis usadas para fins militares “perdem o seu estatuto de proteção e tornam-se alvos legítimos ao abrigo do direito internacional”.
O alerta foi divulgado horas depois de o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, anunciar uma missão para “eliminar a capacidade de projeção de poder e de assédio aos navios no Estreito de Ormuz a partir do ar”.
O Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo transportado por via marítima no mundo, tornou-se um ponto central do atual conflito regional.
Nos mercados energéticos, o crude West Texas Intermediate (WTI) subiu hoje 4,12%, para 86,89 dólares por barril.
Teerão afirmou também que não permitirá que “um único litro de petróleo” atravesse o Estreito de Ormuz em benefício dos Estados Unidos, de Israel ou dos seus aliados.
As forças armadas iranianas anunciaram ter atingido dois navios no estreito, incluindo um cargueiro que, segundo Teerão, seria de propriedade israelita.
Entretanto, o CENTCOM indicou na terça-feira ter destruído “vários navios de guerra iranianos” perto do Estreito de Ormuz, incluindo 16 embarcações lança-minas.
Para muitos daqueles que iniciam a sua carreira ou fazem uma reconversão profissional, parece que cada nova candidatura desaparece no abismo de uma base...
No passado dia 8 de março, o Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira assinalou o seu 113.º aniversário. Trata-se de uma data que nos convida...
É minha convicção que o Direito à Autonomia Política é um Direito Natural do Povo Madeirense.
O Direito Natural é também composto por normas. Por normas...
PALAVRAS APENAS
“os pés cansados continuam a sonhar com viagens”
(José Tolentino Mendonça)
Andamos obcecados pelo destino. Desde cedo. Desde o momento em que, sem sabermos...
A Autonomia da Madeira não termina no mar.
Esta afirmação política poderia, por si só, definir a Autonomia Regional. Porque, apesar de a nossa geografia...
António José Seguro, será investido hoje no honroso cargo de Presidente da República Portuguesa e como português que tem tatuado Portugal no coração, sinto...
Após 10 anos de um modelo de subsídio social de mobilidade (SSM), negociado pelos governos de Passos Coelho e Miguel Albuquerque e que tiveram como virtude...
A Maria acordou hoje com o som das notificações no telemóvel. Era dia 8 de março de 2026. “És uma guerreira”, dizia uma mensagem. “Feliz Dia da Mulher”,...
Tempos houve em que não havia trabalho em Portugal. Não havia. A malta procurava, procurava, procurava e não encontrava. Já hoje, não trabalha quem não...
silviamariamata@gmail.com
Às vezes digo que naquele tempo é que era bom. Que saborosas seriam as conversas à volta do lar, o lume aceso, o frio na rua, calor lá dentro a escorrer...
Em comunicado enviado por Paulo Lima, Mini Eco Club – Animação Turística, Lda., com 21 anexos, incluindo fotos e textos, e com o assunto “MP arquiva caso...
O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução proposta pelo Bahrein que exige a cessação imediata de todos os ataques do Irão contra os países...
O Sporting sofreu hoje a derrota mais dilatada da temporada, ao perder por 3-0 na visita aos noruegueses do Bodo/Glimt, em jogo da primeira mão dos oitavos...
A EB1/PE da Lombada, no concelho da Ponta do Sol, realizou hoje um conjunto de workshops dedicados à literacia digital, integrados no Plano TIC, coordenado...
Os alunos da turma 2.º A da EB1/PE/C da Ponta do Sol realizaram hoje uma visita de estudo à Quinta Pedagógica da Camacha, integrada no Programa Eco‑Escolas...
O ‘ayatollah’ Ali Sistani, a mais alta autoridade religiosa para milhões de xiitas no Iraque, desejou hoje sucesso ao novo líder supremo iraniano, Mojtaba...
Um campo de refugiados, da zona oeste da Cidade de Gaza, foi atacado pelas forças israelitas.
Segundo Ministério da Saúde palestiniano foram mortas 72.100...
O Tribunal de Aveiro deu razão à DSC Motorsport no diferendo com a The Racing Factory, na sequência de uma ação movida após a aquisição de um Škoda Fabia...
O Irão ameaçou hoje atacar “todos os portos e centros económicos da região” caso se concretizem eventuais ataques dos Estados Unidos (EUA) contra instalações...
A construção do campo de golfe do Faial vai custar 36 milhões de euros, de acordo com uma portaria do Governo Regional publicada hoje.
O Governo Regional...