MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Casa da Cultura de Câmara de Lobos inaugura Exposição sobre Independência de Angola

    Casa da Cultura de Câmara de Lobos inaugura Exposição sobre Independência de Angola
    Mostra reúne um conjunto de imagens que testemunham momentos marcantes da história, da identidade e da evolução de Angola desde a independência há 50 anos.
Redação

Região
Data de publicação
11 Março 2026
18:30

No âmbito das comemorações do 50.º Aniversário da Independência da República de Angola, a Casa da Cultura de Câmara de Lobos inaugura, amanhã, pelas 18h00, uma exposição fotográfica comemorativa dedicada a esta data histórica, organizada pelo Consulado Geral de Angola em Lisboa.

A exposição procura retratar o percurso da Nação Angolana, com especial enfoque nos últimos 50 anos de soberania e construção nacional, reunindo um conjunto de imagens que testemunham momentos marcantes da história, da identidade e da evolução do país desde a independência. A mostra integra ainda três telas da artista plástica angolana Fernanda Correia, enriquecendo o percurso expositivo com uma dimensão artística complementar.

Esta iniciativa reveste-se de particular significado para todos aqueles que, de diferentes formas, mantêm uma ligação histórica, cultural ou afetiva com Angola — em especial para os cidadãos que viveram no país até ao período da independência. A mostra constitui, assim, uma oportunidade para revisitar memórias, reconhecer trajetórias de vida e celebrar um património comum que continua a unir diferentes comunidades.

Localizada no centro histórico da cidade de Câmara de Lobos, a Casa da Cultura acolhe ao longo do ano diversos eventos com o objetivo de promover e divulgar projetos culturais de artistas locais e regionais, bem como trazer arte nacional e internacional ao concelho. O espaço dinamiza regularmente exposições de arte, espetáculos de teatro, concertos, colóquios e outras iniciativas que têm como finalidade o enriquecimento cultural e artístico dos envolvidos. A sessão de inauguração contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt e da cônsul-geral de Angola em Lisboa, a embaixadora Vicência Ferreira Morais de Brito.

A exposição ficará patente na Casa da Cultura de Câmara de Lobos entre 12 de março e 2 de abril, podendo ser visitada de segunda a sexta das 9h às 20h.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que espera do novo Presidente da República?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas