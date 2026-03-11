Casa da Cultura de Câmara de Lobos inaugura Exposição sobre Independência de Angola

No âmbito das comemorações do 50.º Aniversário da Independência da República de Angola, a Casa da Cultura de Câmara de Lobos inaugura, amanhã, pelas 18h00, uma exposição fotográfica comemorativa dedicada a esta data histórica, organizada pelo Consulado Geral de Angola em Lisboa.

A exposição procura retratar o percurso da Nação Angolana, com especial enfoque nos últimos 50 anos de soberania e construção nacional, reunindo um conjunto de imagens que testemunham momentos marcantes da história, da identidade e da evolução do país desde a independência. A mostra integra ainda três telas da artista plástica angolana Fernanda Correia, enriquecendo o percurso expositivo com uma dimensão artística complementar.

Esta iniciativa reveste-se de particular significado para todos aqueles que, de diferentes formas, mantêm uma ligação histórica, cultural ou afetiva com Angola — em especial para os cidadãos que viveram no país até ao período da independência. A mostra constitui, assim, uma oportunidade para revisitar memórias, reconhecer trajetórias de vida e celebrar um património comum que continua a unir diferentes comunidades.

Localizada no centro histórico da cidade de Câmara de Lobos, a Casa da Cultura acolhe ao longo do ano diversos eventos com o objetivo de promover e divulgar projetos culturais de artistas locais e regionais, bem como trazer arte nacional e internacional ao concelho. O espaço dinamiza regularmente exposições de arte, espetáculos de teatro, concertos, colóquios e outras iniciativas que têm como finalidade o enriquecimento cultural e artístico dos envolvidos. A sessão de inauguração contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt e da cônsul-geral de Angola em Lisboa, a embaixadora Vicência Ferreira Morais de Brito.

A exposição ficará patente na Casa da Cultura de Câmara de Lobos entre 12 de março e 2 de abril, podendo ser visitada de segunda a sexta das 9h às 20h.