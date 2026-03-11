MADEIRA Meteorologia
Veja algumas das imagens da passadeira vermelha da Gala do Guia Michelin 2026

    O chef Rui Silvestre, à direita na foto, conquistou as duas estrelas Michelin para o restaurante Fifty Seconds, de Lisboa. Joana Sousa
Iolanda Chaves

Jornalista

Economia
Data de publicação
11 Março 2026
17:23

A Gala do Guia Michelin, realizada terça-feira, no Funchal, reuniu muitas caras conhecidas das gastronomia nacional, entre chefs, donos de restaurantes, empresários, diretores hoteleiros, foodies, imprensa nacional e internacional, e também entidades oficiais, entre outros convidados.

No que à Madeira diz respeito, os restaurantes com uma estrela (Il Gallo d’Oro, chef Benoît Sinthon; William, chef Francisco Avalada, e Desarma, chef Octávio Freitas) mantiveram a distinção e apenas subiram ao palco os chefs dos espaços que ganharam o galardão pela primeira vez.

O Il Gallo d’Oro manteve a estrela verde, o restaurante Casal da Penha renova a categoria Bib Gourman, assim como o Avista Ásia, Avista, Ákua, Audax, Gazebo, Horta, Oxalis e Vila do Peixe continuam a figurar no guia como restaurantes recomendados.

Os chefs com duas estrelas na jaleca foram chamados ao palco, por Daniela Ruah, entre os quais Benoît Sinthon (que alcançou este patamar em 2017). Foi este o momento em que um novo duas estrelas entrou na constelação, trata-se do restaurante Fifty Seconds, de Lisboa, do chef Rui Silvestre. O anúncio recebeu uma forte ovação.

Cerca de 500 pessoas assistiram à cerimónia realizada no Savoy Palace. Veja, na galeria, alguns das caras que passaram pela passadeira vermelha e saiba mais alguns pormenores no JM de amanhã, quinta-feira.

