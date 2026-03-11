Turista alemão resgatado após queda de mais de 50 metros

Homem de 24 anos sofreu ferimentos graves e mobilizou uma operação de socorro com Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, equipa helitransportada e helicóptero da Proteção Civil, equipa médica da EMIR e Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

Um homem de nacionalidade alemã, de 24 anos, foi resgatado esta quarta-feira após sofrer uma queda de mais de 50 metros na zona da Levada do Curral e Castelejo. O incidente provocou ferimentos considerados graves e obrigou à mobilização de uma vasta operação de socorro.

De acordo com as equipas de socorro, a vítima apresentava uma fratura exposta num dos membros inferiores e um corte profundo na cabeça, situação que exigiu uma intervenção rápida no local. A operação foi coordenada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) e contou com a participação do helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).

No terreno estiveram também os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, incluindo a equipa de resgate em montanha da corporação, que mobilizou oito operacionais e várias viaturas para efetuar o socorro e estabilização da vítima numa zona de difícil acesso.

Após o resgate, o homem foi transportado de helicóptero para o heliporto da Cancela, nas instalações do SRPC, onde aguardavam uma equipa médica da EMIR e uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa. O ferido acabou por ser encaminhado numa ambulância da CVP por via terrestre para o hospital, onde recebeu tratamento no serviço de urgências.