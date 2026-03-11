Santa Cruz vai celebrar 13 contratos de apoio a pequenas cirurgias

Decorre amanhã, pelo meio-dia, nos Paços do Concelho de Santa Cruz a cerimónia de assinatura de 13 contratos de apoio camarário a pequenas cirurgias.

Conforme dá conta a autarquia, em nota de imprensa, este apoio “foi criado pela necessidade de encontrar uma resposta para inúmeros munícipes que se encontra inseridos em listas de espera no SESARAM para a realização de pequenas intervenções cirúrgicas e/ou cirurgias de ambulatório, essenciais para a melhoria do seu quadro clínico e, sobretudo, da sua qualidade de vida”.

A Câmara Municipal de Santa Cruz crê que foi “com esta visão de uma política de proximidade e de eficácia na resolução dos problemas que afetam a população que o Município criou em 2019 o Programa de Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias”.

“Este programa tem como objetivo corresponder às necessidades da população numa área tão fulcral como é a saúde, proporcionando uma resposta mais célere e promovendo a igualdade de oportunidades no acesso aos cuidados médicos”, acrescenta ainda a autarquia.

O valor total dos contratos que amanhã serão assinados ronda os 57 mil euros. Ao longo dos últimos seis anos a autarquia diz já ter apoiado cerca de 245 munícipes, num valor a rondar os 739 mil euros.