Vinho Madeira promovido em Londres

O Vinho Madeira será promovido na prestigiada feira vínica Big Fortified Tasting (BFT), a realizar-se no próximo dia 23 de março, nas instalações do Savoy Palace, em Londres, Reino Unido, que servirão de palco para o evento.

Esta participação surge através da colaboração entre o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e sete empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira - Justino’s Madeira Wines, Madeira Vintners, Vinhos Barbeito, H.M. Borges, Henriques e Henriques, Pereira D’Oliveira e Madeira Wine Company.

Esta iniciativa, conforme dá conta a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (SRAP), “reveste-se ainda de maior importância pelo facto do Reino Unido ser um dos principais destinos de exportação de Vinho Madeira, tendo absorvido cerca de 223 213 litros em termos de quantidade, que se traduziram em 1 823 391 euros, valor este que representa um aumento de 10% relativamente ao ano 2024”.

A BFT - Londres é uma referência no mundo dos vinhos fortificados, onde se inclui o Vinho Madeira, recebendo apenas visitantes profissionais, maioritariamente do Canal Horeca, importadores, jornalistas, sommeliers, entre outros. Na edição de 2025, esta feira contou com a presença de 56 expositores, de 10 regiões diferentes do Mundo apresentando um total de 303 referências de vinhos, abrangendo uma grande variedade de estilos fortificados, incluindo o Vinho Madeira, Vinho do Porto, Sherry, Banyuls, Moscatel de Setúbal e outros vinhos fortificados.

A participação do setor do Vinho Madeira na feira Big Fortified Tasting, conforme a SRAP, “oferece uma plataforma única para as empresas de Vinho Madeira se destacarem no mercado e fortalecerem sua posição no mercado britânico”.

“Permite um acompanhamento muito próximo com os vários patamares da rede de distribuição, no Reino Unido, realçando a importância equitativa dos contatos com importadores, distribuidores e retalhistas, onde se potenciam e reforçam laços comerciais vitais para o crescimento do setor vínico”, acrescenta.