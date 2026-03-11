Vinho Madeira promovido em Londres

O Vinho Madeira será promovido na prestigiada feira vínica Big Fortified Tasting (BFT), a realizar-se no próximo dia 23 de março, nas instalações do Savoy Palace, em Londres, Reino Unido, que servirão de palco para o evento.
Esta participação surge através da colaboração entre o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e sete empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira - Justino’s Madeira Wines, Madeira Vintners, Vinhos Barbeito, H.M. Borges, Henriques e Henriques, Pereira D’Oliveira e Madeira Wine Company.
Esta iniciativa, conforme dá conta a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (SRAP), “reveste-se ainda de maior importância pelo facto do Reino Unido ser um dos principais destinos de exportação de Vinho Madeira, tendo absorvido cerca de 223 213 litros em termos de quantidade, que se traduziram em 1 823 391 euros, valor este que representa um aumento de 10% relativamente ao ano 2024”.
A BFT - Londres é uma referência no mundo dos vinhos fortificados, onde se inclui o Vinho Madeira, recebendo apenas visitantes profissionais, maioritariamente do Canal Horeca, importadores, jornalistas, sommeliers, entre outros. Na edição de 2025, esta feira contou com a presença de 56 expositores, de 10 regiões diferentes do Mundo apresentando um total de 303 referências de vinhos, abrangendo uma grande variedade de estilos fortificados, incluindo o Vinho Madeira, Vinho do Porto, Sherry, Banyuls, Moscatel de Setúbal e outros vinhos fortificados.
A participação do setor do Vinho Madeira na feira Big Fortified Tasting, conforme a SRAP, “oferece uma plataforma única para as empresas de Vinho Madeira se destacarem no mercado e fortalecerem sua posição no mercado britânico”.
“Permite um acompanhamento muito próximo com os vários patamares da rede de distribuição, no Reino Unido, realçando a importância equitativa dos contatos com importadores, distribuidores e retalhistas, onde se potenciam e reforçam laços comerciais vitais para o crescimento do setor vínico”, acrescenta.
Para além disso, a “oportunidade das empresas interagirem diretamente com os principais stakeholders, nomeadamente grandes e pequenos comerciantes de vinho, elementos ligados à restauração, bares, clubes de Londres, universidades e imprensa em geral, enólogos e bloggers, educadores da WSET bem como educadores de vinhos independentes, consultores de lista de vinhos de restaurantes, empresas de relações públicas e as principais casas de leilões de Londres”,
Este contacto “origina feedback imediato sobre os seus produtos e esta interação direta pode ser preciosa para entender as preferências do público-alvo, identificar áreas de melhoria e adaptar as estratégias de marketing e desenvolvimento de produtos de acordo com a demanda do mercado britânico”.
Esta ação visa “fortalecer a posição do setor do Vinho Madeira no mercado internacional, especialmente no mercado britânico — um dos seus principais destinos de exportação e incrementar as vendas e promover um crescimento sustentável”.
“Esta abordagem considera tanto a dimensão do setor como os recursos disponíveis para sua promoção, afigurando-se como uma excelente oportunidade, maximizando o impacto na divulgação do Vinho Madeira”, informa a SRAP.
Para muitos daqueles que iniciam a sua carreira ou fazem uma reconversão profissional, parece que cada nova candidatura desaparece no abismo de uma base...
No passado dia 8 de março, o Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira assinalou o seu 113.º aniversário. Trata-se de uma data que nos convida...
É minha convicção que o Direito à Autonomia Política é um Direito Natural do Povo Madeirense.
O Direito Natural é também composto por normas. Por normas...
PALAVRAS APENAS
“os pés cansados continuam a sonhar com viagens”
(José Tolentino Mendonça)
Andamos obcecados pelo destino. Desde cedo. Desde o momento em que, sem sabermos...
A Autonomia da Madeira não termina no mar.
Esta afirmação política poderia, por si só, definir a Autonomia Regional. Porque, apesar de a nossa geografia...
António José Seguro, será investido hoje no honroso cargo de Presidente da República Portuguesa e como português que tem tatuado Portugal no coração, sinto...
Após 10 anos de um modelo de subsídio social de mobilidade (SSM), negociado pelos governos de Passos Coelho e Miguel Albuquerque e que tiveram como virtude...
A Maria acordou hoje com o som das notificações no telemóvel. Era dia 8 de março de 2026. “És uma guerreira”, dizia uma mensagem. “Feliz Dia da Mulher”,...
Tempos houve em que não havia trabalho em Portugal. Não havia. A malta procurava, procurava, procurava e não encontrava. Já hoje, não trabalha quem não...
silviamariamata@gmail.com
Às vezes digo que naquele tempo é que era bom. Que saborosas seriam as conversas à volta do lar, o lume aceso, o frio na rua, calor lá dentro a escorrer...
Em comunicado enviado por Paulo Lima, Mini Eco Club – Animação Turística, Lda., com 21 anexos, incluindo fotos e textos, e com o assunto “MP arquiva caso...
O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução proposta pelo Bahrein que exige a cessação imediata de todos os ataques do Irão contra os países...
O Sporting sofreu hoje a derrota mais dilatada da temporada, ao perder por 3-0 na visita aos noruegueses do Bodo/Glimt, em jogo da primeira mão dos oitavos...
A EB1/PE da Lombada, no concelho da Ponta do Sol, realizou hoje um conjunto de workshops dedicados à literacia digital, integrados no Plano TIC, coordenado...
Os alunos da turma 2.º A da EB1/PE/C da Ponta do Sol realizaram hoje uma visita de estudo à Quinta Pedagógica da Camacha, integrada no Programa Eco‑Escolas...
O ‘ayatollah’ Ali Sistani, a mais alta autoridade religiosa para milhões de xiitas no Iraque, desejou hoje sucesso ao novo líder supremo iraniano, Mojtaba...
Um campo de refugiados, da zona oeste da Cidade de Gaza, foi atacado pelas forças israelitas.
Segundo Ministério da Saúde palestiniano foram mortas 72.100...
O Tribunal de Aveiro deu razão à DSC Motorsport no diferendo com a The Racing Factory, na sequência de uma ação movida após a aquisição de um Škoda Fabia...
O Irão ameaçou hoje atacar “todos os portos e centros económicos da região” caso se concretizem eventuais ataques dos Estados Unidos (EUA) contra instalações...
A construção do campo de golfe do Faial vai custar 36 milhões de euros, de acordo com uma portaria do Governo Regional publicada hoje.
O Governo Regional...