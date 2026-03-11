Ribeira Brava vota proposta de pagamento do Subsídio de Insularidade para 2026

O executivo da Câmara Municipal da Ribeira Brava leva, amanhã, a reunião camarária, a discussão e aprovação da proposta de pagamento do Subsídio de Insularidade (ano de 2026).

Ora na ordem do dia constam outras propostas, entre as quais a solicitação de parecer da DRAM, no âmbito do procedimento de correção material da delimitação das Áreas de Proteção Terrestre (APT) e das Áreas de Proteção Terrestre Complementar (APTC) do programa da orla costeira da ilha da madeira (POCMAD).

Somam-se atribuições de apoios a diferentes entidades, destinados a eventos destintos, como, por exemplo, o Passeio ao Norte c/Chicane – Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, a IX Volta à Madeira pelo Caminho Real, 19.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, entre outros.

Os trabalhos a discutir incluem, também, a atribuição de apoio às Comemorações do 564º aniversário da Freguesia da Ribeira Brava.

