A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico defende a construção de um parque de campismo junto à Ribeira do Natal, na freguesia do Caniçal, para organizar e dar resposta ao crescimento significativo do segmento de turismo de natureza e experiência ao ar livre, onde se destacam o campismo e o caravanismo.

Hugo Marques, candidato à presidência da autarquia, dá nota da mudança no perfil dos turistas que visitam a Região, e que vêm em busca de um maior contacto com a natureza, com a sustentabilidade, a liberdade e a autenticidade, fatores que fazem crescer a procura por espaços apropriados para este tipo de estadia.

Na ótica do socialista, o Caniçal, em particular a zona junto à Ribeira do Natal, “combina uma beleza paisagística singular com tranquilidade, bons acessos e proximidade ao mar”, pelo que se apresenta como o local ideal para a implementação de um parque de campismo e um ponto estratégico para acolher visitantes que pretendem usufruir de experiências ao ar livre, com conforto e segurança.

“A criação deste parque permitiria, por um lado, responder à procura crescente deste tipo de turismo e, por outro, organizar e regulamentar a presença de campistas e autocaravanistas na zona, evitando situações de estacionamento desordenado e impacto ambiental negativo”, explica Hugo Marques, acrescentando que esta é também uma forma de valorizar os recursos naturais da freguesia do Caniçal, oferecendo uma alternativa turística que se distingue da hotelaria convencional, mas que complementa a oferta existente.

O candidato do PS salienta que, além dos benefícios ambientais e de ordenamento, este projeto trará impactos económicos relevantes para o comércio local, restauração e atividades turísticas, contribuindo para a dinamização da economia da freguesia e para a descentralização da oferta turística do concelho.

“A implementação de um parque de campismo no Caniçal, junto à Ribeira do Natal, não só é uma resposta adequada às tendências atuais do setor turístico, como representa uma oportunidade de desenvolvimento sustentável e estratégico para aquela freguesia e para o concelho de Machico”, remata Hugo Marques.