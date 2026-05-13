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Paulo Barreto recebeu os comandantes das forças de segurança da RAM

    Paulo Barreto recebeu os comandantes das forças de segurança da RAM
    José Matos, diretor da PJ na Madeira, foi recebido por Paulo Barreto, Representante da Nação na Madeira. DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
13 Maio 2026
19:09

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), Juiz Desembargador Paulo Barreto recebeu, no Palácio de São Lourenço, os responsáveis das Forças de Segurança na RAM. Os encontros assinalaram os primeiros contactos institucionais entre os respetivos comandantes e diretores e o novo representante do Estado na Região. Foram recebidos os comandantes da PSP, Ricardo Matos, e da GNR, Marco Nunes, bem como José Matos, director da Polícia Judiciária na Madeira, e António Lopes da Silva, dirigente do Serviço de Informação e Segurança.

  • Marco Nunes, comandante da GNR, também esteve numa audiência com Paulo Barreto
    Marco Nunes, comandante da GNR, também esteve numa audiência com Paulo Barreto DR

As reuniões decorreram num ambiente de cordialidade e proximidade institucional, e permitiu abordar matérias de interesse comum e reforçar a importância da cooperação entre as diferentes instituições.

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