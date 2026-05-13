Cabo Girão: “É a fé que nos move”

Às 05h00 desta madrugada, um grupo de cerca de 10 pessoas iniciou a sua peregrinação anual até ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Cabo Girão, em Câmara de Lobos. Ao longo do caminho, juntam-se mais fiéis e devotos que, por diversas razões, caminham hoje para que as suas promessas e preces sejam ouvidas.

Madalena Abreu, organizadora do grupo que parte da Madalena do Mar, na Ponta do Sol, afirma com lágrimas nos olhos e a voz trémula que “é a fé que nos move”. Para si a caminhada é uma tradição inquebrável. “Quando não posso ir a Fátima, no Continente, venho aqui, na Região”, explica.O percurso é longo e feito de paragens estratégicas onde o grupo cresce. Depois da partida na Madalena do Mar, há fiéis à espera na Ponta do Sol e, mais à frente, no Tabua. “Vamos sempre pela estrada antiga. Pelo caminho, paramos para o nosso cafezinho, porque a distância é grande, e seguimos rumo à Nossa Senhora de Fátima para agradecer tudo o que ela nos tem dado”, partilha Madalena Abreu.

A chegada ao Cabo Girão está prevista para o final da manhã, entre as 11h30 e o meio-dia, dependendo do ritmo do grupo e das condições climatéricas. O grupo, que começa com dez pessoas, chega frequentemente ao destino com cerca de 15 caminhantes, à medida que outros se juntam pela estrada.Na chegada ao santuário, o momento é de entrega total e emoção. “Chegamos lá, agradecemos e pomos as nossas velas. É uma emoção muito grande. Há pessoas que esperam pela missa e pela procissão com lágrimas nos olhos, a rezar”.

Apesar de alguns problemas de saúde a impedirem de participar em todas as celebrações religiosas da ilha, Madalena não abdica da subida ao Cabo Girão e já planeia o regresso ao Continente em outubro, “se a saúde o permitir”.

A Madalena Abreu, apela a quem não fez a peregrinação, que experimente, porque “Só quem chega lá é que sabe a paz que encontra”.