MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem sofre doença súbita na via pública e é internado em estado grave

    Homem sofre doença súbita na via pública e é internado em estado grave
    Equipa da Cruz Vermelha Portuguesa socorreu um homem na Rua das Pretas.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
13 Maio 2026
16:54
Indivíduo sofreu doença súbita na Rua das Pretas, no Funchal, e foi transportado em estado grave para o hospital.

Um homem foi vítima, na tarde desta quarta-feira, de uma doença súbita em plena via pública, na Rua das Pretas, no Funchal, mobilizando meios de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP). O alerta inicial dava conta de uma alegada queda seguida de uma paragem cardiorrespiratória (PCR). Contudo, à chegada da equipa pré-hospitalar da CVP, a vítima apresentava sinais vitais, embora se encontrasse inconsciente, apurou o JM.

Após receber assistência no local, a vítima foi transportada de ambulância para o hospital, em estado grave, devido a problemas cardíacos, segundo apurou o JM junto de fonte hospitalar. A mesma fonte adiantou ao Jornal que a vítima deu entrada na via verde coronária e mantinha um prognóstico reservado.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Acha que Portugal não devia participar na Eurovisão, em protesto pela presença de Israel?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas