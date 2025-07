O PPM Madeira abordou, hoje, em comunicado, a questão da linha ferry e, tendo em conta que o partido JPP falou na questão de ter intenções de fazer um estudo sobre onde construir uma segunda rampa ferry na Região, adianta que pode “poupar tempo, trabalho, esforço, logística e dinheiro ao partido JPP”.

”O navio ferry poderá atracar ali sem interferir com as viagens do Lobo Marinho e poupar vários milhões de euros aos cofres da Região, porque se fizermos bem as contas, em um mês que o ferry atraque na rampa concessionada ao Lobo Marinho, quatro vezes por mês, que é de 250.000 euros por atracagem perfazendo 1000.000 euros por mês ao fim de um ano dá 12.000.000 euros, ou seja, em 4 a 5 anos a rampa ferry fica paga e temos os pescadores com sentimento de segurança nas suas embarcações, sem estarem com as preocupações que assistimos hoje”, evidencia o PPM.

Já em 2022, aquando das eleições Legislativas, o então candidato Paulo Brito e coordenador do PPM Madeira, fez um estudo, ouviu pescadores, falou com técnicos profissionais e apresentou o projeto de fazer uma segunda rampa ferry entre o cais 6 e a lota do Funchal.

“Lamentamos uma vez mais que se façam de ‘surdos, cegos e mudos’, quanto ao projeto que apresentamos, sendo este um projeto credível, com a aprovação de técnicos especializados e mais ninguém melhor para falar sobre o assunto que são os homens do mar que conhecem as marés e as maresias como ninguém e ninguém melhor que estes homens para dar um parecer”, repudia o PPM, considerando que “infelizmente, continuamos com politiquices do eu é que sei e a tua opinião nada vale, só porque és de uma cor política diferente da minha”.

“Assim, não chegamos a lado nenhum e nunca poderemos avançar para o progresso da mossa região se estamos sempre a fazer políticas partidárias em vez de olharmos para os reais interesses da Região e dar o braço a torcer sobre as boas ideias dos outros partidos”, alerta o PPM.