Albuquerque defende que só uma economia em crescimento pode combater a pobreza

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que o combate à pobreza “só é possível com uma economia em crescimento”, reagindo aos dados recentemente divulgados sobre a situação social na Região, os quais indicam que a taxa de pobreza tem vindo a diminuir nos últimos três anos, algo que considera “normal” num contexto de crescimento económico.

“Se a economia está a crescer, é evidente que só com crescimento económico é que se consegue combater a pobreza”, afirmou. Para Albuquerque, “a ideia muito comunista de distribuir aquilo que não se tem não é possível”, reforçando que “só se consegue distribuir quando há crescimento económico”.

O governante falava à margem da visita à nova infraestrutura da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), instalada no Caniçal: um Compensador Síncrono.