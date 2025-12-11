PSD considera ampliação do Porto do Caniçal “determinante para o desenvolvimento regional”

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira visitou hoje a obra de requalificação e ampliação do Porto Comercial do Caniçal, uma infraestrutura que, no entender do partido, “assume um papel absolutamente central no funcionamento da economia regional e no abastecimento da população”.

A deslocação teve como objetivo avaliar, no terreno, o alcance desta intervenção e o modo como se articula com as opções inscritas no Orçamento Regional para 2026.

“Hoje visitámos a obra de requalificação e ampliação do Porto Comercial do Caniçal – uma obra estruturante para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira”, refere a deputada Cláudia Gomes, sublinhando que “95% de toda a carga e de todas as mercadorias entram através deste porto” e que, sendo uma infraestrutura construída pelo Governo Regional em 2005, “era já necessário proceder a esta ampliação da área afeta à carga, em particular dos espaços de armazenamento de contentores e mercadorias, essenciais para a vida de toda a população madeirense, bem como para a atividade das empresas”.

Para o Grupo Parlamentar do PSD, esta intervenção no Porto do Caniçal “não é apenas uma obra física: é uma opção estratégica”.

“Ao reforçar a capacidade de armazenamento, a organização logística e a eficiência operacional, a Região protege a sua autonomia de abastecimento, reduz vulnerabilidades e melhora as condições de funcionamento de cadeias de distribuição de que dependem o comércio, a indústria, o turismo e o quotidiano das famílias”, dá conta o partido.

A deputada Cláudia Gomes salientou que o investimento em curso “não se esgota na dimensão infraestrutural, mas projeta-se na competitividade regional, permitindo melhores condições para o manuseamento de mercadorias, maior fluidez na movimentação de carga e uma resposta mais robusta em contextos de maior pressão sobre as cadeias logísticas”.

“Para o PSD, trata-se de garantir que a Madeira dispõe de um porto à altura das exigências atuais e futuras, num contexto global em que a fiabilidade logística é um fator decisivo de atratividade económica”, conclui o partido em nota de imprensa.