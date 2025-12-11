Ferry Lobo Marinho não faz a travessia no sábado

A Porto Santo Line informa que as viagens do ferry interilhas Lobo Marinho agendadas para o próximo sábado, 13 de dezembro, serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas “que poderiam colocar em causa a segurança dos seus Passageiros e do navio”.

As viagens em causa estavam inicialmente agendadas para as 8h00 (Funchal-Porto Santo) e 18h00 (Porto Santo-Funchal).