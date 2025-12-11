MADEIRA Meteorologia
Natação: Susana Gomes soma novo título de vice-campeã da Europa

    Nadadora do Clube Naval do Funchal arrecadou nova medalha de prata. DR
Redação

Desporto
Data de publicação
11 Dezembro 2025
14:21

Um dia depois de ter arrecadado a medalha de prata nos 100 metros estilos do escalão +45 dos Campeonatos Europeus de Masters em piscina curta, a madeirense Susana Sousa Gomes voltou a subir ao pódio esta quinta-feira, desta feita nos 50 metros mariposa.

A competir em Lublin, na Polónia, nadadora do Clube Naval do Funchal completou a prova em 29.85, desempenho que lhe valeu o título de vice-campeã da Europa.

RJM PODCASTS

