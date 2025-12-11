38 finalistas na ‘benção das capas’ do Conservatório esta sexta-feira

A bênção das capas dos 38 finalistas do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode decorrerá já amanhã, dia 12 de dezembro, às 18h, na Igreja do Colégio, numa cerimónia presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, celebrando este momento marcante na vida dos alunos.
À semelhança dos colegas deste nível de ensino na Região, os alunos do Conservatório vivem com entusiasmo e euforia este momento simbólico. Trajados a rigor, com a capa e as fitas correspondentes à cor do curso que frequentam, os finalistas, que se reparam para ingressar no ensino superior no próximo ano, terão a oportunidade de celebrar este marco de forma memorável.
Os finalistas estão distribuídos pelos cursos profissionais do Conservatório da seguinte forma: 6 alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo (CPAEI), 5 alunos do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea (CPIDC), 8 alunos do Curso Profissional de Técnico de Animação 2D/3D (CPTA), 5 alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (CPTM), 1 aluno do Curso Profissional de Instrumentista – Sopro e Percussão, 5 alunos do Curso Profissional de Instrumentista e 8 alunos do Curso Profissional de Jazz (CPIJ).
A cerimónia tem início às 16h30, no edifício sede do Conservatório, com a imposição das fitas pelo diretor pedagógico, Rui Rodrigues, sendo que pelas 17h15 os finalistas sairão em cortejo, acompanhados por este, pelos padrinhos, pelas famílias e por todos os que queiram participar, em direção à Igreja do Colégio.
