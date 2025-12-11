MADEIRA Meteorologia
Albuquerque diz que a Região não registou “grandes disfuncionalidades” devido à greve geral

    Declarações à margem da visita à nova infraestrutura da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), instalada no Caniçal. Joana Sousa
Bruna Nóbrega

Jornalista

Data de publicação
11 Dezembro 2025
14:30

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta manhã que a greve geral está a ter um impacto reduzido na Madeira, indicando que não se verificaram “grandes disfuncionalidades” nos serviços.

Segundo o governante, na ARM a adesão ronda os 10%, enquanto na Horários do Funchal chega aos 50%. No setor da educação, classificou a adesão como “residual”, adiantando que apenas duas escolas encerraram, não por causa dos professores, mas devido ao pessoal técnico.

“Neste momento, não temos tido grandes diafuncionalidades”, disse, reforçando que a greve é “despropositada” e considerando que“não há nada que justifique uma greve deste género”.

O presidente do Governo acrescentou ainda que este tipo de iniciativas é promovido “pelos mesmos de sempre”, que, na sua opinião, “vivem num mundo que já não existe”.

