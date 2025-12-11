MADEIRA Meteorologia
    10.ª edição das Mesas de Natal Bordal a partir de sexta-feira no Baltazar Dias
    O mar, a banana, o vime, as levadas, a cana-de-açúcar, o vinho Madeira, as flores e a Laurissilva são os temas da edição de 2025/26, que decorrer até 4 de janeiro. Bordal
11 Dezembro 2025
A Bordal – Bordados da Madeira apresenta a 10.ª edição das Mesas de Natal Bordal, uma tradição que marca a época natalícia no Funchal e que, ao longo dos últimos dez anos, “tem valorizado o Bordado Madeira como expressão cultural da ilha”.

A inauguração realiza-se no dia 12 de dezembro, às 17h00, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, e a exposição estará aberta ao público de 13 de dezembro (as 13h30) a 4 de janeiro.

Neste ano comemorativo, as mesas ganham uma leitura especial, com temas inspirados nos elementos mais emblemáticos da Madeira — o mar, a banana, o vime, as levadas, a cana-de-açúcar, o vinho Madeira, as flores e a Laurissilva.

“Cada composição demonstra a versatilidade do Bordado Madeira, aproximando a tradição do design contemporâneo e inspirando novas formas de viver e apresentar esta herança cultural”, dá conta a Bordal.

“Ao longo da última década, a Bordal tem reforçado o seu compromisso em preservar o saber-fazer das bordadeiras, inovar na forma de apresentar o bordado e promover a identidade da Madeira dentro e fora da ilha. As Mesas de Natal refletem esta missão: são uma plataforma para mostrar a diversidade do bordado, para inspirar quem visita e para demonstrar que esta arte centenária continua atual, relevante e emocional”, acrescenta.

Reconhecida como uma das exposições mais visitadas e fotografadas da época natalícia, esta iniciativa atrai residentes e turistas e integra o programa oficial de Natal e Fim de Ano do Município do Funchal. O Teatro Baltazar Dias transforma-se, assim, num espaço de celebração do artesanato, da criatividade e da memória coletiva da região”, conclui.

Hotéis, Designers e Temas – Mesas de Natal Bordal 2025

• Reid’s Palace, a Belmond Hotel — Mar — Giano Gonçalves

• Castanheiro Boutique Hotel — Banana da Madeira — Lília e João Paulo Gomes

• PortoBay Hotels & Resorts — Vime — Graça Reis

• Pestana Hotel Group — Vinho Madeira — Liliana Dionísio by Tulipa

• Barceló Funchal Oldtown — Levadas — Carlos Ramos

• Hotel Quinta do Furão — Cana-de-Açúcar — João Egídio

• Casa Velha do Palheiro — Flores da Madeira — Tininha Pinto

• Savoy Signature — Laurissilva — Nini Andrade Silva

