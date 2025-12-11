MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Funcionário da HF condenado a pena suspensa de cinco anos e a devolver 98 mil euros

    Funcionário da HF condenado a pena suspensa de cinco anos e a devolver 98 mil euros
    Em cuasa está a prática de um crime de peculato e cinco crimes de falsificação de documento. Joana Sousa
Alberto Pita

Jornalista

Região
Data de publicação
11 Dezembro 2025
15:12

O Juízo Central Criminal do Funchal condenou hoje o funcionário da Horários do Funchal a cinco anos de prisão, pela prática de um crime de peculato e cinco crimes de falsificação de documento.

Em cúmulo jurídico, o tribunal decidiu aplicar uma pena de cinco anos de prisão, que acabou por ser suspensa na sua execução, atendendo a fatores como a idade do arguido, a sua inserção na sociedade e ao facto de já não ser funcionário da empresa.

De todo o modo, a juíza presidente do coletivo deixou claro que o arguido terá de devolver os 98 mil euros que terá subtraído da empresa pública, se não terá de cumprir os cincos anos de prisão a que foi condenado. A devolução não terá de ser integral, nas palavras da juíza, mas terá de ser um montante suficiente para que o tribunal reconheça que houve um esforço para reparar o dano causado.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira especialista em reabilitação e mestranda em Gestão de Empresas

Inverno no peito
11/12/2025 08:00

O inverno chega e com ele, a pressão sobre os pulmões e sobre o sistema de saúde. As infeções respiratórias agravam-se: gripe, bronquiolites, crises asmáticas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas