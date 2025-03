Registou-se no Pico do Areeiro, entre as 00h00 e as 09h00 desta segunda-feira, uma temperatura negativa de -0,1°C, enquanto a segunda mais baixa foi verificada no Chão do Areeiro, com 1,7°C.

Recorde-se que a Madeira amanheceu hoje com os seus picos mais altos ‘pintados’ de branco, um cenário resultante das baixas temperaturas.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia será marcado por períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, “onde poderão ser de neve nos pontos mais altos”.