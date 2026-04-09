Médio Oriente: Morta por fogo israelita menina palestiniana que assistia a aulas em Gaza

Uma menina palestiniana de 13 anos foi hoje morta a tiro pelo Exército israelita quando assistia a aulas numa tenda de campanha, no norte da Faixa de Gaza, indicou o hospital Shifa, situado em Gaza.

A menina, identificada como Ritaj Abdel Rauf Rihan, estava a ter aulas numa tenda improvisada, mas ligada à escola Abu Ubaida Bin Al-Yarrah, em Beit Lahia, no norte do enclave palestiniano.

Testemunhas afirmaram que o disparo proveio de uma arma automática israelita montada numa grua, naquela zona, mas, questionado pela agência de notícias espanhola EFE, o Exército de Israel não se pronunciou sobre o caso.

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) estima em mais de 21.000 os menores mortos em ataques israelitas desde o início da guerra de Israel na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

Mais de 630.000 crianças não têm acesso regular a aulas presenciais normais, de acordo com o OCHA, que calcula que 93% das escolas da Faixa de Gaza necessitam de reconstrução total ou substancial das suas instalações.

No sul de Gaza, outro cidadão palestiniano, de 33 anos, foi morto por fogo de um drone israelita na zona de Mawasi, a noroeste da cidade de Rafah (no extremo sul da Faixa de Gaza), segundo o hospital Nasser, na cidade vizinha de Khan Yunis.

O hospital identificou o falecido como Yussef Khalil Ahmad Mansur.

No total, mais de 72.000 pessoas morreram em Gaza em ataques do Exército israelita desde que este iniciou a sua guerra no enclave, em retaliação ao ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita, a 07 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 sequestradas.