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PSP bloqueia várias viaturas estacionadas em lugares reservados na Avenida Arriaga

    PSP bloqueia várias viaturas estacionadas em lugares reservados na Avenida Arriaga
    PSP grampeou várias viaturas na Avenida Arriaga. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
09 Abril 2026
19:26

A Polícia de Segurança Pública (PSP) bloqueou, esta quinta-feira, várias viaturas estacionadas na Avenida Arriaga, no Funchal. As imagens chegaram ao JM através de um condutor e mostram diversos automóveis imobilizados com grampos colocados pelas autoridades.

Segundo foi possível apurar, os veículos encontravam-se estacionados em lugares reservados, situação que levou à intervenção da PSP e à consequente imobilização das viaturas. Recorde-se que, nos últimos tempos, têm sido várias as viaturas alvo deste tipo de ação por parte da PSP, sobretudo durante a noite e aos fins de semana.

Os automóveis permanecem agora à guarda das autoridades, sendo que os proprietários terão de pagar algumas centenas de euros para conseguirem retirar os grampos e recuperar as viaturas.

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