PSP bloqueia várias viaturas estacionadas em lugares reservados na Avenida Arriaga

A Polícia de Segurança Pública (PSP) bloqueou, esta quinta-feira, várias viaturas estacionadas na Avenida Arriaga, no Funchal. As imagens chegaram ao JM através de um condutor e mostram diversos automóveis imobilizados com grampos colocados pelas autoridades.

Segundo foi possível apurar, os veículos encontravam-se estacionados em lugares reservados, situação que levou à intervenção da PSP e à consequente imobilização das viaturas. Recorde-se que, nos últimos tempos, têm sido várias as viaturas alvo deste tipo de ação por parte da PSP, sobretudo durante a noite e aos fins de semana.

Os automóveis permanecem agora à guarda das autoridades, sendo que os proprietários terão de pagar algumas centenas de euros para conseguirem retirar os grampos e recuperar as viaturas.