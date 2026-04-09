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Julgamento de Netanyahu por corrupção será retomado domingo revela Justiça israelita

    Julgamento de Netanyahu por corrupção será retomado domingo revela Justiça israelita
Lusa

Mundo
Data de publicação
09 Abril 2026
19:02

O julgamento por corrupção do primeiro-ministro israelita deve ser retomado no domingo, anunciou hoje o Ministério Público de Israel.

O julgamento foi suspenso no âmbito do estado de emergência decretado no início do conflito com o Irão.

“Depois do levantamento do estado de emergência em vigor em todo o país e devido ao reinício dos trabalhos no sistema judicial israelita, as audiências vão decorrer de forma normal”, indicou a Justiça israelita num comunicado.

Benjamin Netanyahu está a ser julgado por três casos de corrupção, acusado de suborno, fraude e abuso de confiança.

Num primeiro caso, Netanyahu e a mulher, Sara Netanyahu, são acusados de aceitar artigos de luxo, como charutos, joias e champanhe, no valor de cerca de 250.000 euros, provenientes de multimilionários, em troca de favores políticos.

Entre as acusações imputadas ao líder israelita, destaca-se abuso de poder para pressionar meios de comunicação social a divulgarem informações favoráveis ao Governo.

Um dos casos remonta ao 2000, quando Netanyahu teria tentado chegar a um acordo com o jornal Yedioth Aharonot para que este falasse de forma positiva da sua administração, em troca de promover uma legislação que prejudicasse o principal concorrente o jornal Israel Hayom.

O primeiro-ministro negou ter cometido qualquer crime e afirmou que todas as acusações foram inventadas, no âmbito de um golpe político liderado pela polícia e pelo Ministério Público.

O processo tem sido sujeito a constantes atrasos desde o início, em maio de 2020.

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