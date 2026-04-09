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Ucrânia: Putin anuncia cessar-fogo de 32 horas durante Páscoa Ortodoxa

    Ucrânia: Putin anuncia cessar-fogo de 32 horas durante Páscoa Ortodoxa
    Imagem de um vídeo fornecido pelo governo russo mostra militares a disparar um canhão autopropulsado ‘Malka’ num local não divulgado na Ucrânia. RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
09 Abril 2026
20:59

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou hoje um cessar-fogo de 32 horas com a Ucrânia, entre o sábado à noite e domingo, em comemoração da Páscoa Ortodoxa, após Kiev propor uma pausa nas hostilidades.

“Por ordem do Comandante Supremo, (...) V. Putin, em virtude do feriado da Páscoa Ortodoxa (Ressurreição de Cristo), é declarado um cessar-fogo a partir das 16:00 (14:00 de Portugal continental) do dia 11 de abril até ao final do dia 12 de abril de 2026”, refere o comunicado do Kremlin.

O anúncio surge na sequência da proposta feita no início da semana pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de uma pausa nos ataques às infraestruturas energéticas de cada país durante a Páscoa Ortodoxa.

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