Ucrânia: Putin anuncia cessar-fogo de 32 horas durante Páscoa Ortodoxa

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou hoje um cessar-fogo de 32 horas com a Ucrânia, entre o sábado à noite e domingo, em comemoração da Páscoa Ortodoxa, após Kiev propor uma pausa nas hostilidades.

“Por ordem do Comandante Supremo, (...) V. Putin, em virtude do feriado da Páscoa Ortodoxa (Ressurreição de Cristo), é declarado um cessar-fogo a partir das 16:00 (14:00 de Portugal continental) do dia 11 de abril até ao final do dia 12 de abril de 2026”, refere o comunicado do Kremlin.

O anúncio surge na sequência da proposta feita no início da semana pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de uma pausa nos ataques às infraestruturas energéticas de cada país durante a Páscoa Ortodoxa.