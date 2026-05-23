Ébola: Autoridades da RDCongo confirmam mais de 200 mortes em 867 casos suspeitos

A epidemia de febre hemorrágica de Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) já causou mais de 200 mortes, entre os 867 casos suspeitos registados, segundo um balanço atualizado de hoje do Ministério da Saúde.

De acordo com os números oficiais, foram registadas até ao momento 204 mortes em três províncias do vasto país da África Central, provavelmente causadas pelo vírus.

Um balanço anterior da Organização Mundial da Saúde (OMS) referia, na sexta-feira, 177 mortes em 750 casos suspeitos.

A epidemia, declarada em 15 de maio, corresponde a uma nova estirpe do Ébola, para a qual não existe vacina e cuja taxa de mortalidade varia entre 30% e 50%, segundo a OMS.

O Ébola provoca uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que causou mais de 15 mil mortes em África nos últimos 50 anos, é menos contagioso do que a covid-19 ou o sarampo.