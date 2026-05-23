Irão:Trump anuncia que acordo está quase negociado e inclui reabertura de Ormuz

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que um acordo de paz com o Irão está “amplamente negociado” e aguarda finalização, acrescentando que este projeto prevê a reabertura do estreito de Ormuz.
Trump anunciou que o acordo com Teerão está “amplamente negociado e aguarda finalização”.
Acrescentou ainda que a minuta do acordo inclui a reabertura do estreito de Ormuz.
O anúncio foi publicado na sua rede social Truth, após conversas telefónicas com os seus aliados do Golfo Pérsico e com Israel.
“Os aspetos e detalhes finais do acordo estão a ser discutidos e serão anunciados em breve. Além de muitos outros elementos do acordo, o estreito de Ormuz será aberto”, afirmou.
Trump explicou que teve “uma conversa produtiva” com os líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein, bem como com o paquistanês Asim Munir, que atua como mediador com o Irão.
Com eles, disse, negociou um “memorando de entendimento sobre a paz com o Irão”, que aguarda finalização.
Falou também por telefone com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e a conversa “correu muito bem”.
O anúncio de Trump surge depois de o ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e os mediadores paquistaneses terem declarado, ao longo de hoje, que foram feitos progressos significativos nas conversações de paz.
Trump explicou que teve “uma conversa produtiva”. Na sexta-feira, Trump cancelou os planos de passar o fim de semana no seu campo de golfe em Nova Jérsia e regressou a Washington para dar continuidade às negociações e reunir-se na Casa Branca com o seu gabinete de segurança, incluindo os mediadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.
Nas últimas semanas, os EUA e o Irão trocaram propostas de acordo através do Paquistão, mas Trump manifestou frustração pelo facto de Teerão não se ter comprometido a travar o enriquecimento de urânio, e o republicano ameaçou retomar a ofensiva militar, rompendo o cessar-fogo em vigor desde abril.
Além disso, o Irão pretende cobrar portagens pelo trânsito através do Estreito de Ormuz, uma importante via navegável para o comércio global de petróleo, que Teerão bloqueou em retaliação pela ofensiva lançada em Fevereiro pelos EUA e por Israel.
Donald Trump adiantou ainda que falou ao telefone com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sobre o acordo proposto com o Irão, “separadamente” da sua ligação a vários líderes de países do Golfo.
A chamada “correu muito bem”, afirmou o presidente norte-americano na Truth Social, enquanto os media norte-americanos têm noticiado nos últimos dias estratégias divergentes entre Donald Trump e o seu aliado israelita, com o primeiro a defender uma solução diplomática e o segundo, de acordo com relatos, a querer retomar as hostilidades.
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