Períodos de céu nublado e possibilidade de aguaceiros esta terça-feira

As temperaturas sta terça-feira vão variar entre os 15ºC e os 20ºC na ilha da Madeira e entre os 15ºC e os 21ºC no Porto Santo, conforme dão conta as previsões do IPMA.
São esperados períodos de céu muito nublado, com ossibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, em especial a partir da tarde.
O vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, rodando para noroeste e enfraquecendo no final do dia.
Quanto ao estado do Mar, são esperadas ondas de noroeste com 2 a 3 metros, passando gradualmente a ondas de norte com 1,5 a 2 metros na costa norte, ao passo que na costa sul estão previstas ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros.
Por fim , quanto à temperatura da água do mar, essa deverá rondar os 18/19ºC.
Há dias ouvi esta frase a propósito da crise que vivemos, subentendendo-se que há sempre alguém que lucra com o mal alheio.
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