Mais de duas mil candidaturas para a “programa renda reduzida”

A atribuição de 30 habitações em regime de renda reduzida, na Ponta do Sol, como anunciado esta tarde, vai beneficiar famílias de classe média com dificuldades no acesso ao mercado imobiliário, garantiu Leonel Silva, presidente do Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM). A entrega dos fogos foi formalizada esta segunda-feira e contou com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional (GR). Segundo o responsável pela tutela da habitação, os critérios do programa exigem que os candidatos tenham atividade profissional regular. “Estamos a falar essencialmente de famílias de classe média que, apesar de trabalharem, têm dificuldades em conseguir habitação no mercado regular”, afirmou.

O edifício resulta de uma parceria com um promotor privado, tendo sido adquirido pela IHM ainda no início da construção. O investimento ascendeu aos seis milhões de euros, sendo financiado em 80% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), enquanto os restantes 20% são suportados pelo Orçamento da Região.

Em toda a Região, o programa Renda Reduzida já recebeu mais de duas mil candidaturas. “Neste momento temos cerca de 555 fogos aprovados e entregues ou em fase de entrega, faltando ainda 245 habitações previstas até junho”, revelou o responsável.