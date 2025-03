O presidente do CDS/PP-Madeira espera que das eleições de hoje saia um governo estável de quatro anos que acabe com a “balbúrdia” do último ano e meio na Madeira, com sucessivas eleições antecipadas.

À saída da Escola da Ajuda, onde votou esta manhã na Secção 11, José Manuel Rodrigues mostrou “confiança” que os eleitores madeirenses vão optar por uma solução de estabilidade.

O líder do CDS reagiu, por outro lado, a notícias que indicam haver uma movimentação expressiva de eleitores em várias mesas de voto na Madeira, mas mostrou-se cauteloso com o resultado final, assinalando que há realidades “díspares” na ilha, embora acredite na “maturidade dos eleitores” e numa “grande afluência às urnas”.

Sobre eventuais acordos pós-eleitorais, José Manuel Rodrigues voltou a mostrar disponibilidade para conversar com todos. “O meu telefone toca muitas vezes (...). Se Miguel Albuquerque ligar, se Paulo Cafôfo ligar, se outros ligarem, falarei com todos. Eu disse que falaria com todos, mas só faço acordos com aqueles que entender e contemplarem algumas das minhas propostas”, disse.

Sobre o desfecho eleitoral, garantiu não estar “ansioso”.